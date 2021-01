Milano: La Russa (Aci Milano), nostra tessera onoraria al vigile eroe investito davanti a scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel giorno in cui si festeggia San Sebastiano, patrono della Polizia locale, Automobile Club Milano ha deciso di donare la tessera onoraria ad Andrea, l'agente investito da un Apecar per salvare un bimbo che stava per essere travolto sulle strisce pedonali. "Oggi facciamo gli auguri a tutti gli agenti. Quando si sarà rimesso dall'incidente, alla presenza del comandante Marco Ciacci, consegneremo ad Andrea la nostra tessera onoraria. Come cittadini e utenti della strada siamo rimasti colpiti dal suo gesto coraggioso compiuto con il cuore", spiega in una not il presidente di Automobile Club Milano Geronimo La Russa. "In questo modo diciamo grazie a tutti gli agenti della Polizia locale, costante punto di riferimento per i cittadini. Persone che lavorano con grande professionalità e a beneficio della collettività", conclude La Russa. (com)