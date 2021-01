Sardegna: Manca (M5s), mense ospedaliere, inaccettabili ritardi pagamenti stipendi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inaccettabili ritardi nei pagamenti degli stipendi e condizioni di lavoro difficilissime a causa del mancato rispetto degli orari e dei carichi spesso eccessivi. È questa la situazione in cui versano da oltre un anno i circa ottanta dipendenti della Cocktail Service Srl, una trentina dei quali impegnati ininterrottamente nei servizi di ristorazione per gli ospedali sardi dipendenti da Ats, e gli altri nei servizi di ristorazione per le Questure di Cagliari e Oristano e per le mense scolastiche di alcuni comuni della Sardegna". La denuncia arriva dalla consigliera regionale del M5S Desirè Manca, che ha presentato un'interrogazione al Presidente della Regione e all'assessore alla Sanità Nieddu per chiedere quali atti e misure intendano adottare affinché venga definitivamente sanata la situazione retributiva di questi lavoratori. (segue) (Rsc)