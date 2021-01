Sardegna: Manca (M5s), mense ospedaliere, inaccettabili ritardi pagamenti stipendi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un atto che segue una prima interpellanza presentata dal Gruppo consiliare pentastellato lo scorso 15 aprile in cui si denunciavano analoghe problematiche: cronico ritardo nel pagamento degli stipendi e assenza di risposte soddisfacenti sia da parte della Cocktail Service che delle società Elior e Ladisa, mandatarie dei Raggruppamenti affidatari dei servizi di ristorazione, e delle stazioni appaltanti. Nell'interrogazione, prima firmataria Desirè Manca, sottoscritto dai consiglieri pentastellati Michele Ciusa, Roberto Li Gioi, Alessandro Solinas, si mettono in evidenza le pecche nelle procedure di affidamento del servizio: "Il servizio di ristorazione per le strutture della Ats risulta tuttora svolto dal Rti Elior nonostante il rinnovo del contratto sia scaduto nel mese di novembre 2020 – sottolinea la consigliera –. Chiediamo pertanto di portar conoscere quale sia lo stato della procedura di gara, finalizzata alla stipula di convenzioni quadro, per l'affidamento dei servizi di ristorazione e quali misure la Regione intenda adottare per garantire tempestivamente l'affidamento dell'appalto dei servizi di ristorazione per le strutture dell'Ats secondo evidenza pubblica". Alla luce della chiusura del centro cottura di Porto Torres, per gravi inadempienze igienico-sanitarie e della reiterata violazione dei diritti dei lavoratori da parte della mandante Cocktail Service Srl, si chiede infine al governatore di verificare la presenza di eventuali inadempimenti contrattuali. (Rsc)