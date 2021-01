Ricerca: Ingv, al via campagna misure geofisiche per Einstein Telescope

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prenderà il via oggi, in Sardegna, l'installazione della prima rete di sensori sismici su larga scala per una campagna estensiva di misure geofisiche nei pressi della miniera metallifera di Sos Enattos a Lula, il sito candidato dall'Italia ad ospitare l'Einstein Telescope, l'osservatorio per onde gravitazionali di terza generazione: uno strumento ad altissima sensibilità che contribuirà in modo decisivo a migliorare la nostra conoscenza dell'universo e dei processi fisici che lo governano. Stando al relativo comunicato stampa, grazie al fondamentale contributo della Regione il sito, gestito dall'Igea, quest'oggi ospita il Laboratorio SarGrav che funge da infrastruttura di sostegno per tutte le attività di caratterizzazione in corso: alla collaborazione scientifica partecipano l'Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn), l'Istituto italiano di geofisica e vulcanologia (Ingv), l'Istituto nazionale di astrofisica (Inaf) e le università di Sassari e Cagliari. Nel dettaglio, prosegue la nota, i ricercatori della sezione di Pisa dell’Ingv installeranno oggi 15 stazioni sismometriche in prossimità della miniera di Sos Enattos, per la misura delle vibrazioni del terreno che costituiscono il rumore sismico di fondo. Utilizzando tecniche mutuate dall'analisi dei segnali radar, i dati registrati da queste stazioni permetteranno di identificare le principali sorgenti di rumore sismico, sia naturali che artificiali, e di seguirne l'evoluzione temporale. (segue) (Com)