Ricerca: Ingv, al via campagna misure geofisiche per Einstein Telescope (2)

- L'operazione, che durerà due settimane, è curata oltre che dall'Ingv dai ricercatori della sezione di Cagliari dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, dell'università di Cagliari, di Sassari e della Sapienza Università di Roma, con il sostegno di Igea. Al tempo stesso, prosegue la nota, altri ricercatori delle sezioni Ingv di Roma e dell'Osservatorio etneo di Catania, con i geologi dell'università di Sassari, effettueranno i primi sopralluoghi necessari all'esecuzione di una tomografia sismica, ovvero una immagine del sottosuolo ricavata dalla registrazione delle onde sismiche generate artificialmente da una massa vibrante azionata da un apposito veicolo pesante. I dati verranno anche usati per lo studio del rumore newtoniano del sito in cui è coinvolto anche un gruppo di ricerca del dipartimento di Fisica dell'università di Cagliari. Lo scopo di queste due campagne, prosegue la nota, è duplice: quantificare ulteriormente l'eccezionale “silenzio” sismico dell'area, requisito fondamentale all'operatività di Einstein Telescope. (segue) (Com)