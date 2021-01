Ricerca: Ingv, al via campagna misure geofisiche per Einstein Telescope (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Et, spiega la nota, è l'osservatorio interferometrico di nuova generazione progettato per captare e misurare il passaggio delle onde gravitazionali generate dalle collisioni di buchi neri e stelle di neutroni avvenute a distanze di milioni (miliardi) di anni luce da noi. I deboli segnali provengono dai punti più remoti del cosmo e viaggiano per tutto l'universo. Per poterli catturare e studiare, è necessario costruire infrastrutture tecnologiche in luoghi silenziosi e isolati, al riparo da rumori di natura geofisica (bassa sismicità) e antropica che possono inficiare le misure. Per le sue caratteristiche, il sito di Lula-Bitti-Onanì è uno dei candidati ideali in Europa per la realizzazione dell'opera. La concorrenza del sito al confine tra Paesi Bassi, Belgio e Germania è alta. Il progetto Einstein Telescope è considerato dalla comunità scientifica europea un progetto strategico ed è sostenuto da diversi paesi tra cui l'Italia che nel settembre 2020, attraverso il ministero dell'Università e della Ricerca, lo ha candidato per la prossima Roadmap 2021 di Esfri European strategy Forum on research infrastructure, il forum strategico europeo che individua quali saranno le future grandi infrastrutture di ricerca su cui investire a livello europeo. (Com)