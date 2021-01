Trasporto aereo: Iata, Commissione Ue approvi proposta per certificato di vaccinazione Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione internazionale per il trasporto aereo (Iata) ha invitato la Commissione europea ad approvare con urgenza la proposta del premier greco, Kyriakos Mitsotakis, di un certificato di vaccinazione europeo digitale per favorire la ripresa degli spostamenti tra gli Stati membri. In una lettera inviata alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il direttore generale della Iata, Alexandre de Juniac, ha sottolineato che la proposta deve essere adottata con urgenza poiché aiuterà a riavviare la mobilità globale e getterà le basi per il ritorno dell'attività economica ai livelli pre-crisi. Secondo de Juniac, un certificato di vaccinazione che sarà riconosciuto in tutta Europa sarebbe un “passo importante” per i governi per ottenere la fiducia necessaria per riaprire i loro confini, ma anche per i passeggeri. (segue) (Res)