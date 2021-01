Trasporto aereo: Iata, Commissione Ue approvi proposta per certificato di vaccinazione Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli obiettivi quantitativi della vaccinazione sono rispettabili e, in merito ai passaporti, la Commissione europea ritiene che i certificati debbano essere riconosciuti in tutta l'Unione europea, detto ieri il vice presidente della Commissione europea, Margaritis Schinas, dopo l'approvazione della comunicazione della Commissione europea sulla lotta al Covid e la vaccinazione nell'Unione europea. "Ci sono obiettivi quantitativi" per la vaccinazione "e riteniamo che questi obiettivi sono più che rispettabili", ha detto. "Nessuno nella Commissione europea ha mai parlato di passaporto, è un termine utilizzato dai media ed è fuorviante questa terminologia. Noi abbiamo utilizzato la parola certificato di vaccinazione", ha continuato. "Questi certificati devono essere riconosciuti in tutta l'Ue e anche oltre. E' il momento di vedere come l'uso può essere fatto in modo da consentire viaggi e mobilità in condizioni di sicurezza, ma non siamo oggi noi a determinarne l'uso futuro perché questo presuppone un numero maggiore di persone vaccinate e una discussione politica tra i leader", ha spiegato. La commissaria alla Salute, Stella Kyriakides, ha aggiunto sempre ieri che i certificati sono strumenti "di politica sanitaria" che "consentono di registrare la storia di vaccinazione delle singole persone". E "credo sia un po' troppo presto per prevedere l'uso di questi certificati per altri scopi, al di fuori di quelli sanitari. In futuro vedremo", ha detto. (Res)