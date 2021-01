Governo: Landini, costruttori vanno cercati nel Paese, vengano convocate parti sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I costruttori vanno cercati nel Paese: lo ha affermato il segretario generale della Cgil Maurizio Landini ad "Agorà" su Rai 3, in riferimento alle parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte in Parlamento che ha ringraziato il sindacato per i contributo dato al Paese. "L'ho preso come un ringraziamento ai lavoratori. Oggi i costruttori vanno ricercati nel Paese. Mi aspetto che il governo convochi le parti sociali: sul Recovery non abbiamo avuto la possibilità di confrontarci", ha aggiunto.(Rin)