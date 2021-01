Cina-Usa: "genocidio" Xinjiang, per Pechino "menzogne di Pompeo saranno spazzate via dalla storia" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pompeo ha fabbricato tutti i tipi di bugie, comprese quelle relative allo Xinjiang che non solo sono un grande insulto per 1,4 miliardi di cinesi, inclusi 25 milioni di persone nella regione, ma anche un grande insulto al giudizio del popolo Usa e della comunità internazionale. Si tratta di tradimento e sfida alla moralità e alla coscienza di base. Pompeo ha chiuso un occhio sui fatti, riflettendo non solo la sua scarsa qualità, ma anche un tentativo delle singole forze Usa di attaccare la Cina e il Partito comunista cinese attraverso la diffamazione, creando la cosiddetta 'questione dello Xinjiang' e interferendo negli affari interni della Cina con il pretesto dei diritti umani. Tuttavia, l'attuale situazione di stabilità e prosperità nello Xinjiang può essere modificata dalle calunnie e dalle diffamazioni di Pompeo e di altri?", ha detto Hua. (segue) (Cip)