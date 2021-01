Cina-Usa: "genocidio" Xinjiang, per Pechino "menzogne di Pompeo saranno spazzate via dalla storia" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La portavoce ha ribadito che lo Xinjiang cinese ha attuato seriamente il Piano d'azione delle Nazioni Unite per la prevenzione dell'estremismo violento e ha adottato misure preventive antiterrorismo e deradicalizzazione in conformità con la legge, garantendo efficacemente la sicurezza e la stabilità dello Xinjiang e proteggendo la vita di tutti i gruppi etnici locali. "Negli ultimi quattro anni circa, non ci sono stati casi di violenza e terrorismo nello Xinjiang. La Cina protegge i diritti dei lavoratori in conformità con la legge e cerca con ogni mezzo di fornire formazione, creare posti di lavoro per le persone di tutti i gruppi etnici, incoraggiarli, aiutarli e supportarli per sbarazzarsi della povertà", ha aggiunto la portavoce. (segue) (Cip)