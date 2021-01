Cina-Usa: "genocidio" Xinjiang, per Pechino "menzogne di Pompeo saranno spazzate via dalla storia" (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Xinjiang ospita circa undici milioni di uiguri e altre minoranze musulmane che da tempo denunciano una dura repressione "religiosa e culturale" da parte del Partito comunista cinese. Dopo scontri etnici nella capitale regionale Urumqi nel 2009, con la morte di centinaia di persone, e la progressiva radicalizzazione di alcune frange della popolazione uigura, la leadership comunista ha avviato una campagna per indebolire l'identità etnica e culturale locale, distinta da quella del gruppo etnico di maggioranza in Cina, gli han. All'inizio del 2017 la Cina ha iniziato a costruire una serie di centri di detenzione di massa nello Xinjiang in grado di accogliere complessivamente oltre un milione di detenuti. Le testimonianze dei sopravvissuti e i documenti del governo cinese rivelano che i reclusi sono spesso tenuti in condizioni disumane, soggetti a indottrinamento politico continuo e, in alcuni casi, ad abusi fisici. In parallelo sono emerse prove di pratiche di lavoro forzato su ampia scala. Gli Stati Uniti hanno quindi deciso di vietare l'importazione di cotone e di altri prodotti dello Xinjiang e di inserire in una "lista nera" numerose compagnie cinesi accusate di complicità nelle violazioni dei diritti umani nella regione. (Cip)