Senato: Casellati ricorda in Aula Misserville, politico appassionato e rispettoso delle istituzioni

- L'Aula del Senato ha ricordato l'ex senatore Romano Misserville, scomparso nei giorni scorsi. I senatori, prima degli interventi, hanno osservato un minuto di silenzio. La presidente Elisabetta Casellati nel suo intervento, ha definito Misserville un "uomo di grande apertura intellettuale, avvocato brillante e apprezzato giurista" e "un politico appassionato, rispettoso delle istituzioni e sempre attento alle istanze dei cittadini". "​Senatore per quattro legislature, dal 1987 al 2001, vicepresidente del Senato nella XII legislatura, con Romano Misserville ci ha lasciato un politico di razza, un galantuomo di grande carisma e di profonda umanità - ha aggiunto -. ​Una figura sopra le righe, irriverente talvolta, protagonista di gesti eclatanti anche in quest'aula, ma certamente animata sempre dalla volontà di non far mai mancare il proprio impegno e le proprie capacità per lavorare bene nell'interesse esclusivo dell'Italia e degli italiani. ​In ricordo del senatore Romano Misserville invito l'Aula a osservare un minuto di silenzio", ha concluso. (Rin)