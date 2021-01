Portogallo: Covid, da oggi ulteriori misure restrittive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Portogallo ha introdotto ulteriori misure restrittive rispetto a quelle già previste dal confinamento nazionale iniziato il 15 gennaio scorso a causa del numero crescente di contagi registrati nelle ultime ore. Da oggi è vietato sostare nei parchi e nei giardini, anche se vi si può passeggiare, e al settore della ristorazione non sarà consentito vendere bevande all'ingresso o consumare prodotti nelle vicinanze, essendo limitando l'attività alle consegne a domicilio e all'asporto. Inoltre, non sarà possibile circolare tra i comuni nel fine settimana per cercare di evitare assembramenti e passeggiate. Il governo di Lisbona ha insistito sui suoi appelli ai portoghesi affinché rimangano a casa per evitare che gli ospedali, già sull'orlo del baratro, crollino di fronte alla terza ondata del coronavirus. (Spm)