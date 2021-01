Ue: Sassoli accoglie Costa, presidenza portoghese sarà successo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ha ringraziato il premier portoghese, Antonio Costa, oggi a Bruxelles per la presentazione in aula plenaria delle priorità del semestre di presidenza del Consiglio dell'Unione europea. "La presidenza portoghese è un'opportunità per rafforzare la nostra identità, il pilastro sociale, per rilanciare la nostra economia e competitività. Sarà un successo nella costruzione della nuova Europa", ha scritto Sassoli su Twitter pubblicando delle immagini del momento di incontro con Costa. Più tardi, attorno alle 13, la conferenza stampa congiunta di Sassoli, Costa e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. (Beb)