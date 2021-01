Repubblica Ceca: 79 per cento di passeggeri in meno all'aeroporto di Praga nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aeroporto Vaclav Havel di Praga ha osservato nel 2020 la presenza di 3,66 milioni di passeggeri, il 79 per cento in meno del 2019. Lo ha comunicato oggi la società che gestisce l'aeroporto, ripresa dall'agenzia di stampa "Ctk". Si tratta della quantità di passeggeri minore degli ultimi 25 anni. Nel 2019 era stato segnato invece un record positivo, 17,8 milioni di passeggeri. Prima dell'emergenza rappresentata dal coronavirus, l'aeroporto si aspettava un'ulteriore crescita nel 2020, ma durante la serrata primaverile il crollo del numero dei passeggeri è stato addirittura superiore al 99 per cento. La ripresa di luglio e agosto non ha invertito la rotta, con una nuova crisi del traffico aereo durante l'autunno. Il dato dei passeggeri non è peraltro l'unico negativo. Il numero dei decolli e degli atterraggi è sceso nel 2020 del 65 per cento, raggiungendo il totale di 54.163. La principale destinazione dei voli dall'aeroporto di Praga è stata il Regno Unito (525 mila passeggeri, di cui 311 mila verso Londra), seguita da Francia e Russia. Le perdite operative per l'aeroporto della capitale ceca si aggirano intorno ai 100 milioni di corone (3,8 milioni di euro) al mese e circa 600 membri del personale hanno perso il lavoro a causa della crisi, prima della quale erano 2.900. Non meno gravi sono i dati relativi all'aeroporto di Brno. I suoi passeggeri nel 2020 sono stati 86.089, l'84 per cento in meno rispetto all'anno prima. (Vap)