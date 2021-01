Torino: Avigliana, al via riqualificazione sponde Lago Grande, lavori dureranno 4 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da domani, 21 gennaio, ad Avigliana (Torino), prenderanno il via i lavori sulle sponde del Lago Grande. Un intervento di 4 mesi, che permetterà di rinaturalizzarle. Per questo la passeggiata circumlacuale sarà interrotta inizialmente nel tratto che va dalla Baia Grande fino alla prima passerella e, successivamente, nel tratto fra questa passerella e la parte di passeggiata sotto il Santuario dei laghi. I lavori dureranno complessivamente 120 giorni durante i quali non sarà quindi possibile fare tutto il giro del lago. L'anello della passeggiata sarà interrotto infatti dai diversi lotti del cantiere. "Siamo convinti – spiega l'assessora all'Ambiente Fiorenza Arisio – che il disagio che sarà procurato in questo periodo a chi ama passeggiare lungo le sponde del Lago Grande sarà successivamente compensato da un migliore ambiente naturale, di cui potrà beneficiare anche la fauna ittica e acquatica dei nostri laghi". (Rpi)