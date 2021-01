Montenegro: Parlamento chiamato oggi a votare le leggi rinviate dal capo dello Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati del Parlamento del Montenegro sono chiamati oggi a votare le leggi già approvate dall'assemblea nazionale ma non firmate dal capo dello Stato, Milo Djukanovic. Secondo quanto ricorda la stampa locale, fra le leggi rinviate è presente quella sulle libertà religiose. La legge ha visto nell'ultimo esame parlamentare l'approvazione di alcuni emendamenti, aggiunti dal nuovo esecutivo, i quali modificano il testo del precedente governo guidato dal Partito democratico dei socialisti (Dps) di cui Djukanovic fa parte. L'opposizione ha già annunciato che non parteciperà alla seduta odierna, in cui è previsto il voto ma non una nuova discussione in aula. (segue) (Seb)