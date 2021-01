Montenegro: Parlamento chiamato oggi a votare le leggi rinviate dal capo dello Stato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel rinviare il testo al Parlamento Djukanovic ha osservato che, in conformità con il regolamento dell'assemblea azionale, la volta precedente non era stato assicurato con certezza il quorum necessario per procedere al voto. Secondo quanto ricordato dal capo dello Stato il quorum è determinato applicando un sistema di voto elettronico, in modo tale che ogni deputato è obbligato a identificarsi personalmente. "La questione è se ci fosse il quorum all'inizio della seduta e all'adozione dell'ordine del giorno, e quindi si tratta di una questione di legittimità democratica, nonché di un'armonizzazione delle leggi approvate con la Costituzione del Montenegro e le norme legislative vigenti", ha dichiarato Djukanovic. (segue) (Seb)