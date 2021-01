Sardegna: Consiglio regionale, via libera in commissione per il "procedimento unico ambientale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Ambiente, presieduta da Giuseppe Talanas (Forza Italia) ha approvato con l'astensione dell'opposizione il ddl che introduce nell'ordinamento regionale il "procedimento unico ambientale" (Paur). Si tratta, ha spiegato l'assessore dell'Ambiente Gianni Lampis, di un provvedimento particolarmente importante, che recepisce la più avanzata normativa europea e nazionale sulla materia e, soprattutto, semplifica le procedure della Via (valutazione di impatto ambientale) e della Vinca (valutazione di incidenza ambientale), riducendo di circa la metà la tempistica delle autorizzazioni. Il procedimento, ha aggiunto Lampis, è strutturato in due fasi: la prima riguarda l'istruttoria tecnica condotta dagli uffici mentre la seconda consiste in una delibera della Giunta con l'autorizzazione finale, come previsto da alcune leggi regionali già in vigore e da una recente sentenza della Corte costituzionale. Nel dibattito hanno preso la parola i consiglieri regionale Maria Laura Orrù e Antonio Piu (Progressisti), e Giorgio Oppi (Udc-Cambiamo). Il disegno di legge passa ora all'esame del Consiglio: i relatori saranno il consigliere Michele Ennas (Lega) per la maggioranza ed il consigliere Roberto Li Gioi (M5S) per l'opposizione. La commissione infine, su proposta del capogruppo di Fdi Francesco Mura, farà un sopralluogo nel tratto della 131 presso Bonorva dove si è verificato un ampio cedimento della sede stradale. (Rsc)