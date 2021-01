Imprese: Pompei (Deloitte), con Impact for Italy oltre 600 ingressi nei primi mesi del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Deloitte continua ad assumere: nei primi mesi del 2021 sono previste oltre 600 nuove assunzioni su tutto il territorio nazionale. Stando al relativo comunicato stampa, tale impegno è in linea con Impact for Italy, il nuovo progetto e filosofia per l’Italia lanciato a inizio 2020 per contribuire to alla crescita del sistema paese attraverso soluzioni sostenibili e innovative, adeguate alle nuove esigenze. Così Fabio Pompei, amministratore delegato di Deloitte Italia, annunciando la nuova campagna di assunzioni e i risultati dell’esercizio fiscale 2020 (con termine 31 maggio 2020) con un fatturato di oltre 830 milioni di euro. “L’obiettivo ora è accelerare processi già avviati in epoca pre-Covid, moltiplicandone l’impatto positivo non solo sul sistema economico, ma sulla società in senso più ampio: nella fase attuale è necessario porre basi solide per uscire rafforzati da questi mesi difficili”, ha detto, aggiungendo che il network di Deloitte in Italia ha nominato 28 nuovi partner. Stando alla nota, Deloitte conta oggi 7.700 persone. (segue) (Com)