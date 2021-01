Imprese: Pompei (Deloitte), con Impact for Italy oltre 600 ingressi nei primi mesi del 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Deloitte, prosegue la nota, è fortemente impegnata a sostenere le aziende e le imprese nell’affrontare tutte le criticità legate al Covid e nel cogliere le opportunità che derivano dalle politiche e dalle norme messe in campo dalle istituzioni per rilanciare l’economia nazionale dopo lo choc pandemico: innovazione, digitalizzazione, sostenibilità, internazionalizzazione sono gli aspetti che hanno caratterizzato il primo anno di Impact for Italy. “Deloitte è un network globale, ma ha una presenza capillare sul territorio nazionale: grazie a queste caratteristiche riusciamo ad offrire un contributo tangibile nel supportare istituzioni e clienti, favorendo una sinergia tra pubblico e privato e contribuendo con un centro studi dedicato a realizzare ricerche periodiche relative a diversi settori ed ambiti di competenza”, ha aggiunto Pompei, sottolineando che accelerare i processi vuol dire anche favorire il dialogo tra le varie componenti del sistema, dal mondo dell’imprenditoria a quello accademico e al terzo settore, interagendo con il governo e l’intera business community, sempre con uno sguardo rivolto al futuro. “Uscire dalla fase di emergenza rimane la priorità attuale, ma formare e guidare i nostri talenti è la chiave di volta per il futuro delle prossime generazioni”, ha spiegato. (Com)