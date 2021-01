Governo: Mulè, non si governa con maggioranze psicologiche, appello a moderati è disarmante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non esistono maggioranze psicologiche ma esistono maggioranze assolute senza le quali non si può governare un Paese. E il governo questa maggioranza assoluta non ce l'ha, chiederà difatti all'opposizione di votare lo scostamento di bilancio". Così Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, intervenendo ad "Agorà" su Rai3. "In tre aggettivi quello che è successo ieri è stato 'sfacciato, tragico, penoso' e se già di prima mattina un ministro come Franceschini invece di occuparsi dei settori colpiti dalla crisi lancia dalle pagine di Repubblica l'ennesimo appello ai moderati davvero è disarmante. Lo chiariamo una volta per tutte: mai sosterremo il governo del reddito di cittadinanza, dei banchi a rotelle, del 'no' alle grandi opere, del fallimento di interi settori commerciali e produttivi, della patrimoniale, del blocco degli sfratti, del giustizialismo 'à la carte'", conclude Mulè. (Rin)