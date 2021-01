Governo: Nencini, voto in ritardo perché riunione Psi durata diverse ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Leggo ricostruzioni fantasiose circa il voto in ritardo. Nencini ha trattato per un ministero. Mi viene da ridere. Proprio perché, per il protrarsi del dopo segreteria del partito, ho votato per ultimo, quando i voti a favore erano solo 154, il mio voto sarebbe servito a ben poco". Lo scrive su Facebook Riccardo Nencini, senatore Psi, dopo il voto di fiducia "in extremis" al governo. "Sul mio voto al Senato leggo interpretazioni sbagliate, sul voto sul filo di lana addirittura arzigogoli senza nessun fondamento". "Il ritardo è dipeso dal fatto che la segreteria del partito è durata diverse ore con strascichi altrettanto lunghi". (Rin)