Kosovo: conferenza con Kurti e Osmani per discutere ruolo della diaspora nazionale

- I candidati alla carica di premier e presidente del Kosovo, rispettivamente Albin Kurti del movimento Vetevendosje e Vjosa Osmani, hanno tenuto una conferenza online in merito al coinvolgimento della diaspora kosovara nei processi politici del Paese. Riconoscendo il sostegno della diaspora, Kurti ha affermato che il terzo decennio di indipendenza per il Kosovo sarà caratterizzato dalla lotta alla corruzione. "Dopo il primo decennio che è stato quello della liberazione e della ricostruzione del Paese, abbiamo avuto il secondo decennio che è stato quello dell'indipendenza e dei riconoscimenti che abbiamo ricevuto. Ora dobbiamo passare al terzo decennio, che deve essere quello della giustizia e sviluppo, che significa la lotta alla corruzione e alle opportunità di lavoro delle persone, in particolare dei giovani e delle donne, e lo sviluppo economico del nostro Paese", ha detto Kurti. L'ex premier ha spiegato che sotto un governo guidato da Vetevendosje, la diaspora sarà abilitata a partecipare alla vita democratica in Kosovo senza dover votare per posta o "salire sugli aerei e pagare biglietti costosi per poter votare". "Vogliamo consentire loro di votare nelle nostre ambasciate.. Una volta tornati al governo, una delle prime bozze di legge che sponsorizzeremo è proprio la modifica della legge per consentire alla nostra diaspora di votare". (segue) (Alt)