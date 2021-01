Ue-Usa: von der Leyen, Biden è guarigione e messaggio speranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'insediamento del presidente eletto Joe Biden è un messaggio di guarigione per una nazione ferita ed è una nuova alba: dopo quattro anni, l'Europa ha un amico alla Casa Bianca. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante la plenaria del Parlamento europeo. L'insediamento di Joe Biden, che avverrà oggi a Washington, "sarà un messaggio di guarigione per una nazione ferita, un messaggio di speranza per un mondo che attende che gli Usa ritornino nel circolo di Paesi che la pensano allo stesso modo", ha detto von der Leyen. "Quanto avverrà al Campidoglio sarà dimostrazione della resilienza della democrazia americana. E dopo quattro anni l'Europa avrà un amico alla Casa Bianca insieme alla vice presidente Kamala Harris". Von der Leyen ha ricordato che "questa nuova alba negli Usa" è stata "attesa a lungo" e che "l'Europa è pronta a ripartire, a dare un nuovo avvio al rapporto con il nostro partner più vicino e fidato". Per questo, "abbiamo adottato una agenda transatlantica nuova", "per rinsaldare il nostro rapporto e far fronte alle sfide comuni". (Beb)