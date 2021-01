Esplosione nell'Accademia navale di Janzour in Libia, morti due generali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante dell'Accademia navale della Libia, generale Ahmed Ayoub, e il comandante del Collegio navale, generale Salem Abu Salah, sono morti nella notte a seguito di una misteriosa esplosione a Janzour, circa 12 chilometri a ovest da Tripoli. L'autorità nazionale per la sicurezza di Tripoli ha parlato di fiamme divampate nell'hangar dell'Accademia navale di Janzour che conteneva "materassi e coperte", barche di soccorso e alcune attrezzature. Ali al Khalidi, funzionario del Gna, ha detto ad "Agenzia Nova" che l'incendio è scoppiato a seguito dell'esplosione di un deposito di munizioni. Oltre ai due alti ufficiali, anche un'altra persona sarebbe deceduta, mentre i feriti sarebbero in tutto cinque. L'accademia si trova a 10 minuti dalla sede della Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), situata nel Palm City Resort, che è anche la sede di una serie di altre missioni straniere a Janzour, sobborgo occidentale di Tripoli.L’incendio nell'Accademia è stato in gran parte domato, mentre le autorità sanitarie di Tripoli hanno dichiarato di aver curato presso l'ospedale di Abu Salim quattro feriti (Ahmed Nuri Faraj, Muhammad Salem Al Jamco, Muhammad Jumah Muhammad e Jumah Muhammad Al Khuwailidi). Le dinamiche dell'incendio e dell'esplosione, al momento, non sono state chiarite dalle autorità. Fonti non ufficiali citate dall'emittente "218 tv" riferiscono che prima dell'incendio all'Accademia, un'altra conflagrazione aveva avuto luogo presso un deposito di munizioni vicino al campo degli sfollati interni di Tawergha: quest'ultimo episodio avrebbe peraltro causato uno morto e tre feriti tra i residenti del campo.La Mezzaluna rossa di Zawiya ha confermato finora di aver recuperato due corpi senza vita. Vale la pena ricordare che giorni fa, il capo di stato maggiore dell'Esercito libico nel Governo di accordo nazionale, generale Muhammad al Haddad, aveva effettuato un giro d'ispezione dell'Accademia di studi marittimi di Janzour. (Lit)