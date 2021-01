Romania: ministro Finanze, azioni per ripresa provano capacità dell'Ue di dare risultati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il meccanismo di ripresa e resilienza è la migliore prova della capacità dell'Unione europea di trarre insegnamento dalle lezioni del passato e fornire risultati concreti e operativi nonostante l'attuale crisi. Lo ha detto il ministro delle Finanze romeno, Alexandru Nazare, dopo la riunione del Consiglio Affari economici e finanziari (Ecofin) in video conferenza. Secondo un comunicato del ministero delle Finanze di Bucarest, Nazare ha sottolineato l'importanza di rendere operativo questo il meccanismo di ripresa e resilienza il prima possibile e ha ricordato che la Romania ha inviato per consultazione una bozza di piano nel novembre 2020, che è attualmente all'ordine del giorno della Commissione europea. "Innanzitutto, desidero congratularmi sia con la presidenza tedesca per aver raggiunto un accordo sul fascicolo del meccanismo di ripresa e resilienza, sia con la presidenza portoghese per i continui sforzi di attuazione", ha affermato il ministro Nazare. (Rob)