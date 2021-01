Libia: Forze protezione Tripoli, “pericolosa deviazione” nel Foro di dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Forza di protezione presidenziale di Tripoli si è rivolta al segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, agli ambasciatori dei paesi membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell’Onu e ai capi delle missioni dei paesi sponsor del Foro di dialogo per denunciare una “pericolosa deviazione” nel dialogo politico in corso. In una dichiarazione rilasciata ieri sera via Facebook, la milizia libica dichiara di apprezzare il ruolo delle Nazioni Unite e i suoi sforzi per la stabilità, la pace e il trasferimento pacifico del potere. Tuttavia, il gruppo armato denuncia “una serie di trasgressioni nel metodo sospetto di selezione di alcune delle persone partecipanti al dialogo, nel modo in cui vengono presentate le proposte e in cui si vota”. Non solo. La Forza di protezione di Tripoli accusa “alcuni membri” della Missione di sostegno delle Nazioni Unite (Unsmil) di “indirizzare il percorso politico verso determinati obiettivi”. La dichiarazione riferisce che tali obiettivi "non servono gli interessi della Libia, ma piuttosto una ristretta cerchia partigiana che non sarà in grado di portare il Paese in sicurezza: per questo è necessario respingere il metodo di voto, mentre sollecitiamo l'inviato ad interim delle Nazioni Unite Stephanie Williams a concludere il suo mandato ottemperando i suoi compiti". (Lit)