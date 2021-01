﻿Covid: Tofalo, prosegue grande lavoro Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ad oggi sono operativi 158 Drive-Through-Difesa (DTD), distribuiti sul territorio nazionale, con 127 medici e 283 infermieri delle nostre Forze armate. Altri ne verranno attivati secondo le richieste avanzate dalle Regioni, fino a un massimo di 200. Complessivamente sono stati eseguiti oltre 1 milione e 122 mila tamponi". Lo dice il sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo, ringraziando i militari per il lavoro che stanno svolgendo. "I nostri uomini e donne in uniforme continuano ad essere presenti senza sosta in prima linea, nelle strade, tra la gente, a supporto del Servizio Sanitario Nazionale. Il contributo delle Forze armate è sotto gli occhi di tutti. La Difesa continua a garantire la disponibilità di personale, strutture e mezzi per far fronte all'emergenza ed è pronta, se necessario, a intervenire anche nella fase di vaccinazione con il proprio personale sanitario", scrive Tofalo. (Rin)