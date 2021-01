Covid: von der Leyen, ci aspettiamo che Usa si uniscano a sforzo comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea si aspetta che la nuova amministrazione statunitense si unisca agli sforzi comuni contro il Covid. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in aula plenaria al Parlamento europeo. "C'è fortissimo bisogno di cooperazione globale per far fronte alla pandemia che è stata devastante su entrambe le sponde dell'Atlantico", ha detto. L'Ue è stata "guida" nella risposta globale e molte organizzazioni statunitensi hanno dato il contributo per portare i vaccini ai Paesi di reddito medio. "Ora ci attendiamo dal governo Usa che si unisca al nostro sforzo comune contro il Covid perché sarebbe un forte messaggio e oltre a ciò proporremo agli Usa di rilanciare la nostra opera per rafforzare il grado di preparazione di risposta al vertice di Roma sulla Sanità del G20 a maggio", ha aggiunto. (Beb)