Camera: oggi question time con i ministri Di Maio, Costa, Franceschini e Patuanelli

- Si svolge oggi, mercoledì 20 gennaio alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, risponde a una interrogazione sulle iniziative in ambito internazionale a favore dell'oppositore russo Navalny e per il rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto in Russia (Quartapelle – Pd). Il ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Sergio Costa, risponde a una interrogazione sulle iniziative in materia di individuazione del deposito nazionale per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi, con particolare riferimento al coinvolgimento delle comunità locali e territoriali (Fregolent – Iv). (segue) (Com)