Camera: oggi question time con i ministri Di Maio, Costa, Franceschini e Patuanelli (2)

- Il ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a valorizzare gli operatori e le professionalità del settore dei beni culturali (Testamento – M5s); sul mancato rispetto dei termini previsti per la nomina del nuovo consiglio d'amministrazione dell'Enit (Lollobrigida – Fd'I). Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, risponde a interrogazioni sul divieto per le enoteche di vendere le bevande da asporto dopo le 18 (Dara - Lega); sulle iniziative volte a garantire la continuità produttiva del gruppo Iveco, con particolare riferimento alla tutela dei siti italiani e alla salvaguardia dei livelli occupazionali (Fornaro – Leu); sulle iniziative a sostegno del settore del commercio, con particolare riferimento all'attuazione delle misure già previste in relazione all'emergenza pandemica e alla copertura dei costi fissi dovuti agli affitti commerciali (Squeri – FI); sulla realizzazione da parte di Energas di un deposito costiero di gpl nel comune di Manfredonia (Tasso – Misto-Maie). (Com)