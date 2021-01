Azerbaigian: presidente Aliyev commemora le vittime del "Gennaio nero"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev, e la first lady, Mehriban Aliyeva, hanno reso omaggio alle vittime della tragedia avvenuta il 20 gennaio 1990, divenuta giornata di lutto nazionale con il nome di "Gennaio nero". Il presidente Aliyev ha deposto una corona di fiori al memoriale della "Fiamma eterna" e successivamente è stato suonato l'inno nazionale dell'Azerbaigian. In questa data circa 30 mila militari dell'esercito sovietico, senza dichiarare lo stato di emergenza, entrarono nella capitale dell'Azerbaigian. Scopo principale dell'azione era silenziare le manifestazioni pacifiche volte alla lotta per l'indipendenza del popolo azerbaigiano e contro la politica unilaterale, parziale e prevenuta sul conflitto del Nagorno-Karabakh tra Armenia e Azerbaigian da parte del governo sovietico. (Rum)