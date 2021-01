Libia: portavoce Haftar, successo del Comitato militare 5+5 è un modello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il successo del “dialogo militare” nell’ambito del Comitato 5+5 "è una lezione nazionale per gli altri percorsi" economico e politico. Lo ha detto il portavoce dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), generale Ahmed al Mismari. In dichiarazioni alla stampa, il portavoce ha rinnovato il benvenuto della leadership dell’Lna a "qualsiasi dialogo o riavvicinamento tra i libici, o una reale comprensione da parte della Comunità internazionale della realtà della questione in Libia". Al Mismari ha avvertito che ci potrebbero essere "manipolazioni o procedure errate in questo dossier” in grado di foraggiare “il terrorismo e alla criminalità", sottolineando che la Turchia “continua a trasferire mercenari e combattenti stranieri dalla Siria” in Libia. (Bel)