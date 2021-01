Michel e von der Leyen danno il benvenuto a Biden, alla Casa Bianca un amico dell’Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'insediamento del presidente eletto Joe Biden è un messaggio di guarigione per una nazione ferita ed è una nuova alba: dopo quattro anni, l'Europa ha un amico alla Casa Bianca. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante la plenaria del Parlamento europeo. L'insediamento di Joe Biden, che avverrà oggi a Washington, "sarà un messaggio di guarigione per una nazione ferita, un messaggio di speranza per un mondo che attende che gli Usa ritornino nel circolo di Paesi che la pensano allo stesso modo", ha detto von der Leyen. "Quanto avverrà al Campidoglio sarà dimostrazione della resilienza della democrazia americana. E dopo quattro anni l'Europa avrà un amico alla Casa Bianca insieme alla vice presidente Kamala Harris". Von der Leyen ha ricordato che "questa nuova alba negli Usa" è stata "attesa a lungo" e che "l'Europa è pronta a ripartire, a dare un nuovo avvio al rapporto con il nostro partner più vicino e fidato". Per questo, "abbiamo adottato una agenda transatlantica nuova", "per rinsaldare il nostro rapporto e far fronte alle sfide comuni".L'Unione europea si aspetta che la nuova amministrazione statunitense si unisca agli sforzi comuni contro il Covid, ha aggiunto. "C'è fortissimo bisogno di cooperazione globale per far fronte alla pandemia che è stata devastante su entrambe le sponde dell'Atlantico", ha detto. L'Ue è stata "guida" nella risposta globale e molte organizzazioni statunitensi hanno dato il contributo per portare i vaccini ai Paesi di reddito medio. "Ora ci attendiamo dal governo Usa che si unisca al nostro sforzo comune contro il Covid perché sarebbe un forte messaggio e oltre a ciò proporremo agli Usa di rilanciare la nostra opera per rafforzare il grado di preparazione di risposta al vertice di Roma sulla Sanità del G20 a maggio", ha aggiunto.Anche il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, invita Biden a una riunione straordinaria del Consiglio europeo a Bruxelles. "La nuova agenda transatlantica è ambiziosa ed è per questo che nel primo giorno del suo mandato invio in Europa Joe Biden per prendere parte a una riunione straordinaria del Consiglio europeo a Bruxelles che si possa tenere in parallelo con un vertice Nato", ha detto. "Siamo pronti, vogliamo unire, vogliamo mobilitarci per lavorare insieme agli Usa per costruire un nuovo patto fondante per una Europa forte, degli Usa forti e un mondo migliore", ha aggiunto. (Beb)