Antitrust: Enel, agito nel rispetto della normativa

- Con riferimento al procedimento Agcm in materia di prescrizione biennale delle fatture emesse per i consumi di energia elettrica e gas, le società del Gruppo Enel precisano in una nota di aver sempre agito nel pieno rispetto della normativa primaria e regolatoria di riferimento, riconoscendo il diritto dei consumatori ad ottenere la prescrizione delle fatture, in conformità alle regole introdotte dal legislatore nel 2018 e successivamente modificate a partire dal 2020. Enel ritiene che l'interpretazione e l'applicazione delle norme, così come definite nel corso dell'istruttoria dell'Autorità, rischino di attribuire alla nuova disciplina in tema di prescrizione un'efficacia retroattiva o in contrasto con i principi costituzionali. Le Società, da sempre impegnate nel migliorare la qualità del servizio offerto ai propri clienti, si riservano sin d'ora ogni azione a propria tutela, confidando di poter dimostrare la piena legittimità e correttezza del proprio operato nelle successive fasi di giudizio. (Com)