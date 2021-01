Covid: assessore Lazio, su vaccini scorte per 2 settimane, a ora mancate consegne non sono problema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ritardi nell'approvigionamento dei vaccini "per il momento non hanno grandi conseguenze sul cronoprogramma della campagna, ma solo perchè siamo stati previdenti e abbiamo accantonato delle scorte". Lo ha detto in un'intervista al Corriere della Sera l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato. Sulle scorte "ne abbiamo trattenuto e accantonato un 30 per cento. Il che ci consenitrà di somministrare le seconde dosi per altre due settimane - ha aggiunto -. Sono infatti le seconde somministrazioni la nostra priorità. Si rischia altrimenti di vanificare le prime. Anche per le prime dosi - ha precisato l'assessore - abbiamo tenuto una scorta. abbiamo un'autonomia di due settimane" (Rer)