Polonia: fonti stampa, Alibaba interessata a sviluppare una rete dedicata di cassette postali

- La società cinese Alibaba sarebbe interessata a creare una propria rete di cassette postali in Polonia. E' quello che risulta dalle indiscrezioni del portale di informazione "wiadomoscihandlowe.pl", che cita proprie fonti non ufficiali. La compagnia non ha commentato le indiscrezioni, ma il portale evidenzia che uno degli annunci di lavoro sul sito della stessa sembra suggerire una mossa di questo tipo. Alibaba cerca infatti un responsabile per lo sviluppo locale di una rete di cassette postali automatiche a Varsavia. Attualmente la società leader nel settore in Polonia è InPost, che possiede una rete di 10 mila cassette a cui nel Paese si dà il nome registrato di paczkomat. InPost è inseguita, anche se molto distante, dalla danese SwipBox, che collabora con la catena di centri commerciali Biedronka e con le Poste polacche. Anche la società energetica Pkn Orlen ha annunciato il desiderio di entrare in questo mercato e lo stesso hanno fatto la catena di minimarket Zabka e il principale portale di commercio elettronico in Polonia, Allegro. (Vap)