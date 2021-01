Roma: arrestata coppia spacciatori a Ostia, nascondevano droga in camera d'albergo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una coppia, con precedenti penali, è stata arrestata a Ostia a seguito dei controlli antidroga dei carabinieri. I militari, nel corso di una verifica in strada, hanno fermato una 63enne romana alla guida di un'auto ritenuta sospetta. Sul veicolo infatti sono stati trovati 6 grammi di cocaina e 250 euro in contanti. Successivamente, dalla perquisizione della camera d'albergo in cui la donna ha riferito di essere domiciliata a Fiumicino, sono stati sequestrati 20 grammi di cocaina ancora da confezionare, svariato materiale per la preparazione e il confezionamento dello stupefacente, una pistola a salve priva di tappo rosso e la somma di 450 euro in contanti. Nella stanza i carabinieri hanno trovato anche il compagno della 63enne che quindi è stato arrestato insieme a lei. La cocaina sequestrata avrebbe consentito ai due spacciatori di vendere altre 100 dosi, con un ricavo di somme ben superiori ai 3 mila euro. Gli arrestati, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.(Rer)