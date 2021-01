Ungheria: ministra Giustizia a colloquio con autorità concorrenza su compagnie digitali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Giustizia ungherese, Judit Varga, ha incontrato il capo dell'autorità per la concorrenza, Csaba Rigo. Lo riferisce la ministra via Facebook, spiegando che l'incontro è servito a discutere "le pratiche commerciali problematiche" delle compagnie digitali internazionali. "L'esperienza accumulata in passato ha fatto emergere in diverse occasioni che il comportamento di questi colossi digitali non viola soltanto la libertà di espressione ma anche i diritti dei consumatori e il principio della concorrenza", ha scritto Varga. Il coinvolgimento dell'autorità per la tutela della concorrenza ungherese è quindi necessario per garantire operazioni di mercati trasparenti e sicure e per evitare un "danno digitale". La ministra ha esortato alla preservazione di condizioni concorrenziali eque, alla protezione dei diritti dei consumatori e alla sanzione di comportamenti di mercato non etici, nello spazio virtuale "così come nella vita reale". (segue) (Vap)