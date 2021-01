Ungheria: ministra Giustizia a colloquio con autorità concorrenza su compagnie digitali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Soltanto pochi giorni fa Varga ha convocato una seduta straordinaria della Commissione sulla libertà digitale per motivi analoghi. La ministra ha spiegato che il suo ministero contribuisce alla definizione delle regole europee in materia di compagnie digitali e gli abusi di queste ultime richiedono un'accelerazione sul tema. Società come la stessa Facebook e altri social media limitano l'accesso e la visibilità di determinati utenti a scopo politico, violando basilari principi democratici che stanno a fondamento della cultura occidentale. Facebook in particolare "limita la visibilità dei cristiani, dei conservatori, delle opinioni di destra", afferma la ministra, aggiungendo di avere esperienza diretta di tale trattamento. (Vap)