Governo: Lollobrigida (Fd'I), andremo da Mattarella che si dimostrerà garante

- "Ci rivolgeremo a Mattarella che a inizio legislatura ha detto che non si governa con voti raccogliticci. Altro che costruttori, sono voltagabbana. La soluzione è il voto". Lo ha ribadito questa mattina Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, ai microfoni di "Radio Anch'io" su Rai Radio 1. "Un governo non si può poggiare sulla signora Mastella e sul senatore Ciampolillo. L'Italia non può essere governata sotto il continuo ricatto di alcune forze politiche", ha aggiunto. "C'è bisogno di un governo autorevole e forte. Questa maggioranza è una accozzaglia. E adesso hanno aggiunto singoli parlamentari che sono voltagabbana e dei cambia bandiera secondo convenienza. Non è possibile andare avanti. Il Senato sarà bloccato e non possiamo permetterci immobilismo", ha spiegato il deputato di Fd'I. (Rin)