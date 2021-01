Libia: sindacato panificatori, governo non è in grado di risolvere crisi del pane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un esponente del sindacato dei panificatori di Tripoli, Mustafa Shaaban, ha affermato che "l'avidità dei mercanti è la ragione per cui il pane è così caro in questi giorni". Shaaban ha spiegato, in un comunicato stampa, che i commercianti di grano e farina, così come i proprietari dei mulini, sono responsabili del prezzo elevato del pane, poiché hanno alzato i prezzi dei materiali da cui viene prodotto il pane: farina, lievito, olio e zucchero, non appena la decisione di modificare il tasso di cambio ha iniziato ad essere attuata. Shaaban ha indicato che il sindacato ha contattato il ministero dell'Economia del Governo di accordo nazionale senza raggiungere una soluzione, sottolineando che i funzionari del dicastero hanno chiesto ai proprietari dei panifici di presentare una denuncia al Procuratore generale sulla manipolazione dei prezzi dei commercianti. La maggior parte delle panetterie di Tripoli vende tre pagnotte per un dinaro, mentre alcune panetterie hanno ridotto il peso della pagnotta a 75 grammi invece del suo peso originale di 100 grammi. (Lit)