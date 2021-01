Ue-Usa: von der Leyen, cambio a Casa Bianca è sollievo, noi non immuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cambio alla Casa Bianca è per l'Europa un sollievo. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in aula plenaria al Parlamento europeo. Il cambio alla amministrazione americana "ci fa sentire sollevati. Tra qualche ora (il presidente Donald) Trump apparterrà alla storia, ma i suoi sostenitori rimangono". Von der Leyen ha ricordato i milioni di elettori e le centinaia di persone che hanno assaltato il Capitol Hill, "il cuore della democrazia americana". Queste "immagini per noi sono state uno shock" e "questo succede quando dalle parole si passa ai fatti, quando si costruisce una minaccia sulla base di disinformazione e fake news. Queste immagini degli Stati Uniti devono essere un monito", ha aggiunto. "Nonostante la fiducia nella nostra democrazia, non possiamo considerarci immuni. Anche da noi possono esserci queste minacce", ha sottolineato. "Anche da noi ci sono persone scoraggiate persone che cedono facilmente a teorie complottistiche, social media che si fanno altoparlanti di queste teorie inquinando la nostra democrazia", ha proseguito. (segue) (Beb)