Ue-Usa: von der Leyen, cambio a Casa Bianca è sollievo, noi non immuni (2)

- La presidente ha spiegato che bisogna dare risposte con il programma di ripresa e rilancio dalla crisi, il Next Generation Eu. "Non riusciremo a convincere ciascuno dei cittadini che nella nostra democrazia non operano poteri occulti" e "ogni politico deve impegnarsi" per far sì che tali messaggi "non riescano a diffondersi senza ostacoli". Per von der Leyen bisogna "contenere in modo democratico lo strapotere dei social. Dobbiamo dare risposte. Questa è la strada per combattere le teorie complottiste e risparmiare vittime. Questo ci insegna l'assalto al Campidoglio", ha specificato. (Beb)