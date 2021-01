Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su Pianura, Appennino e Prealpi esposte alla Pianura in prevalenza cielo coperto anche per nubi basse o nebbia, su Alpi schiarite al mattino con tendenza ad aumento della nuvolosità nel pomeriggio ed in serata. Fino al pomeriggio precipitazioni poco probabili, al più occasionale pioviggine sulla Pianura; in seguito aumento della probabilità di precipitazioni, molto deboli, da sparse a diffuse in serata. Temperature minime tra -2 e 2 °C, massime tra 2 e 5 °C. (Rem)