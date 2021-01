Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito i principali appuntamenti previsti per oggi a Roma e nel Lazio:REGIONE LAZIO- Seduta ordinaria del Consiglio regionale del Lazio in modalità telematica per la prosecuzione dell'esame dei punti all'ordine del giorno. La seduta aprirà con l'interrogazione a risposta immediata, proposta dal consigliere di FI Giuseppe Simeone, sulla mancata istituzione dell'Usca "Unità speciali di continuità assistenziale" del comprensorio dei Monti Lepini". (ore 10:30)VARIE- Presentazione in streaming dei risultati della ricerca "Sostegno alla competitività del territorio attraverso il recupero e la valorizzazione dei siti industriali dismessi nella provincia di Roma", realizzata da Cer e Eures. L’evento è promosso dalla Camera di Commercio di Roma. Alla conferenza sono previsti gli interventi di Stefano Fantacone direttore Cer, Fabio Piacenti presidente Eures, Giovanna Tognon architetto, Paolo Orneli, assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio, Luca Montuori assessore all’Urbanistica del Comune di Roma, Francesco de Angelis commissario straordinario per il consorzio industriale unico della Regione Lazio. Interverranno i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali e dei sindacati. Camera di commercio di Roma, sala del Tempio di Adriano (ore 15:30) (Rer)