Montenegro: Covid, vaccino russo e cinese dopo arrivo di Pfizer-BioNTech (2)

- Il Montenegro riceverà alla fine di gennaio una consegna di vaccini contro il Covid-19 prodotti dall'azienda cinese Sinopharm. E' quanto concordato ieri nel corso di un colloquio in videoconferenza fra la ministra alla Salute del Montenegro e i rappresentanti di Sinopharm. La ministra ha ringraziato i partner cinesi per la disponibilità dimostrata durante gli intensi negoziati che hanno portato all'accordo finale per Sinopharm di fornire delle quantità consistenti di vaccino al Montenegro il prima possibile. Il Paese deve ancora iniziare le operazioni di vaccinazione sulla popolazione. (Seb)