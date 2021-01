Russia: difensore civico Moskalkova, passaporti Covid rispettino chi non può vaccinarsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'introduzione dei cosiddetti passaporti vaccinali è una condizione necessaria nella lotta contro la pandemia, di coronavirus ma deve tenere conto di coloro che non potranno sottoporsi alla vaccinazione. Lo ha dichiarato il difensore civico della Federazione Russa, Tatjana Moskalkova. "La vaccinazione è l'unico e sicuro modo per superare questa situazione", ha dichiarato la garante dei diritti umani. Tuttavia, ha sottolineato, si pone la questione della tutela dei diritti dei cittadini per i quali la vaccinazione è controindicata per motivi di salute, a causa di allergie o gravidanza. A fine anno, il governo ha riferito che i cittadini vaccinati avrebbero potuto ricevere un certificato elettronico. Secondo gli ultimi dati, sono stati emessi più di 30 mila documenti di questo tipo. Il rilascio dei passaporti vaccinali è uno degli argomenti più discussi dall'amministrazione presidenziale, ha confermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. Il primo ministro, Mikhail Mishustin, ha affermato che il governo "sta lavorando alla questione del riconoscimento internazionale" dei certificati di vaccinazione emessi dalla Federazione Russa.(Rum)